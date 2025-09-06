L’ordine del tempo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

L’ordine del tempo è il film in onda questa sera, 6 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2023 diretta da Liliana Cavani e liberamente ispirata all’omonimo saggio di Carlo Rovelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Una sera d’estate alcuni amici che si conoscono da una vita sono riuniti nella villa al mare di uno di loro per festeggiare un compleanno. A un certo punto scoprono che il mondo potrebbe finire di lì a poche ore e da quel momento, per tutti, il tempo comincerà a scorrere in modo diverso, determinando nel bene e nel male il loro destino.

L’ordine del tempo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Un cast importante con attori molto noti come Angela Molina, Claudia Gerini, Richard Sammel, Valentina Cervi, Alessandro Gassmann, Kseniya Rappoport, Edoardo Leo, Francesca Inaudi. Regia di Liliana Cavani.

Streaming e tv