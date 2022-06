L’Ora, inchiostro contro piombo: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 22 giugno 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de L’Ora, inchiostro contro piombo, miniserie con protagonista Claudio Santamaria che interpreta Antonio Nicastro, che arriva da Roma per dirigere il quotidiano palermitano L’Ora. La miniserie, di genere thriller, occupa la prima serata di mercoledì per cinque settimane. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda stasera, mercoledì 22 giugno 2022, su Canale 5? Scopriamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni: trama della terza puntata

Anna inizia a lavorare alla voce di Palermo. Intanto, Navarra sembra avere organizzato un convegno medico all’Hotel delle Palme e Nicastro ha intenzione di approfondire la notizia e vederci chiaro. Rampulla scopre un dettaglio molto interessante. Avvista, infatti, Navarra e Liggio con uno dei mafiosi più temuti della Sicilia, Genco Russo. A Corleone viene ritrovato il cadavere di Perrotta. Nicastro chiede a Domenico e Nic di recarsi sul posto per fare delle foto. I due restano intrappolati mentre fanno il loro lavoro. Olivia si accorge della situazione e avvisa il padre di Sciamma che chiama subito i soccorsi. Tornati in redazione, si mettono a lavoro per fare uscire nel minor tempo possibile un’edizione straordinaria del giornale. Intanto, Enza si infiltra in un festino, fingendosi una delle prostitute chiamate a intrattenere dei mafiosi americani. Uno di quegli uomini pericolosissimi si intestardisce con lei. Così, Enza si vede costretta a fare saltare la copertura e a scappare.

L’Ora, inchiostro contro piombo: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de L’Ora, inchiostro contro piombo, ma qual è il cast completo della serie tv? Ecco tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Santamaria: Antonio Nicastro

Maurizio Lombardi: Marcello Grisanti

Daniela Marra: Enza Cusumano

Francesco Colella: Giulio Rampulla

Bruno Di Chiara: Salvo Licata

Marcello Mazzarella: Gaetano Donati

Silvia D’Amico: Anna Nicastro

Giampiero De Concilio: Nicolino Ruscica

Giovanni Alfieri: Domenico Sciamma

Josafat Vagni: Marco Maravigna

Fabrizio Ferracane: Michele Navarra

Lino Musella Luciano Liggio

Selene Caramazza: Olivia Butera

Daniela Scattolin: Nerina

Giorgia Spinelli: Avvocato Muscarà

Tiziana Lodato: Silvia Congiu

Samuele Segreto: Dino Ruscica

Paride Benassai: Signor Sciamma

Giuseppe Tantillo: Vito Monteleone

Streaming e diretta tv

Dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? La miniserie va in onda ogni mercoledì sera a partire dall’8 giugno 2022 alle ore 21:30 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole l’HD deve pigiare il tasto 505. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. E c’è di più: chi non può seguire la live streaming può recuperare la messa in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.