L’Ora, inchiostro contro piombo: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composta L’Ora, inchiostro contro piombo, la miniserie thriller in onda su Canale 5? La storia, tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile, vede come protagonista Claudio Santamaria e arriva in prima serata su Canale 5 da mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 21:21. La storia è quella di Antonio Nicastro, che arriva a Palermo come nuovo direttore del quotidiano L’Ora e si ritrova a gestire un’inchiesta contro la mafia. Trattandosi di una miniserie, è composta da una singola stagione. Gli episodi in totale sono dieci, ma su Canale 5 vanno in onda a coppie, in modo da formare cinque puntate. Di seguito riportiamo la programmazione della miniserie, ma precisiamo che potrebbe cambiare in caso di imprevisti:

Prima puntata, mercoledì 8 giugno 2022

Seconda puntata, mercoledì 15 giugno 2022

Terza puntata, mercoledì 22 giugno 2022

Quarta puntata, mercoledì 29 giugno 2022

Quinta puntata, mercoledì 6 luglio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di L’Ora, inchiostro contro piombo? La messa in onda è prevista intorno alle ore 21:21 di ogni mercoledì sera. Come già detto, ogni appuntamento prevede la messa in onda di due episodi, della durata di 50 minuti ciascuno. Infatti la messa in onda dovrebbe terminare intorno alle ore 23:35, poco prima del TG5 Notte.

L’Ora, inchiostro contro piombo streaming e TV

Dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la miniserie va in onda ogni mercoledì sera a partire dall’8 giugno 2022 alle ore 21:21 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole l’HD deve pigiare il tasto 505. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. E c’è di più: chi non può seguire la live streaming può recuperare la messa in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.