L’Ora, inchiostro contro piombo: il cast (attori) della serie tv di Canale 5

A partire da questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, va in onda L’Ora, inchiostro contro piombo, una miniserie thriller ambientata a Palermo. La storia è tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” scritto da Giuseppe Sottile e racconta la storia de L’Ora, il quotidiano di Palermo fondato dalla famiglia Florio all’inizio del Novecento. Quando il protagonista, Antonio Nicastro, arriva a Palermo da Roma per dirigere il quotidiano, non pensava che avrebbe riscontrato così tante difficoltà. Siamo nel 1958 e all’epoca la città era segnata da numerosi episodi di criminalità. Ma chi fa parte de cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Il protagonista, Antonio Nicastro, è interpretato da Claudio Santamaria, ma l’attore non è da solo in questa nuova avventura in prima serata su Canale 5. Scopriamo chi sono i personaggi e i rispettivi attori nel cast:

Claudio Santamaria: Antonio Nicastro

Maurizio Lombardi: Marcello Grisanti

Daniela Marra: Enza Cusumano

Francesco Colella: Giulio Rampulla

Bruno Di Chiara: Salvo Licata

Marcello Mazzarella: Gaetano Donati

Silvia D’Amico: Anna Nicastro

Giampiero De Concilio: Nicolino Ruscica

Giovanni Alfieri: Domenico Sciamma

Josafat Vagni: Marco Maravigna

Fabrizio Ferracane: Michele Navarra

Lino Musella Luciano Liggio

Selene Caramazza: Olivia Butera

Daniela Scattolin: Nerina

Giorgia Spinelli: Avvocato Muscarà

Tiziana Lodato: Silvia Congiu

Samuele Segreto: Dino Ruscica

Paride Benassai: Signor Sciamma

Giuseppe Tantillo: Vito Monteleone

L’Ora, inchiostro contro piombo streaming e TV

Dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la miniserie va in onda ogni mercoledì sera a partire dall’8 giugno 2022 alle ore 21:21 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole l’HD deve pigiare il tasto 505. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. E c’è di più: chi non può seguire la live streaming può recuperare la messa in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.