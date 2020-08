L’ora della verità, le anticipazioni della prima puntata in onda domenica 30 agosto

L’ora della verità è una nuova serie televisiva francese tratta dal romanzo “Le temps est assassin di Michel Bussi e arriva in prima tv e in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 30 agosto con la prima puntata. La serie è diretta da Claude-Michel Roma ed è stata trasmessa per la prima volta in Belgio, poi in Svizzera e infine in Francia. In Italia è arrivata soltanto nel 2020. La serie è composta da 8 episodi, ma in Italia è stata accorpata in tre serate. Le riprese sono state effettuate in Bastia in Corsica e in Francia la prima ed unica stagione ha ottenuto un buon riscontro in termini di ascolti. La protagonista, Clotilde, è interpretata da Mathilde Seigner, ma al suo fianco troviamo l’attrice italiana Caterina Murino. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata de L’ora della verità, in onda domenica 30 agosto alle ore 21:20 su Canale 5.

Tutto sulla serie L’ora della verità: trama, cast, streaming

L’ora della verità, le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata de L’ora della verità, Clotilde deve tornare in Corsica per un problema che riguarda sua figlia in vacanza dai nonni. Clotilde manca sull’isola da quando la sua famiglia (i genitori e il fratello) sono morti in un terribile incidente. Clotilde è stata l’unica a uscirne incolume e aveva deciso di non mettere più piede in quel posto che le aveva portato via ogni cosa. Arrivata sull’isola, la donna viene assalita dai ricordi e l’equilibrio si rompe quando le arriva una lettera da parte di sua madre. Ma come, non era morta? Eppure la lettera sembra essere stata scritta di recente. A quel punto Clotilde chiede spiegazioni a suo nonno e si reca da Cesar che le vuole parlare di un dossier dove ha raccolto nel corso degli anni tutto ciò che sa sull’incidente che ha coinvolto i suoi genitori. Quando però Clotilde arriva, trova l’uomo morto. Secondo le prime indagini, Cesar si sarebbe tolto la vita, ma Clotilde non ci crede. La prima puntata de L’ora della verità vi aspetta su Canale 5 domenica 30 agosto 2020.

