Cosa appare nel logo di Wikipedia| Domanda “Chi vuol essere milionario”

Questa la domanda fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2020 del programma Chi vuol essere milionario?, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Le opzioni sono: un’elica nel cielo, dei cerchi concatenati, un globo a cui mancano dei pezzi, un libro aperto. Ma qual è la risposta? Un globo a cui mancano dei pezzi.

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e live streaming? Il quiz condotto da Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 ogni giovedì alle 21.20 a partire dal 10 settembre 2020. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non solo tv. Se non siete a casa e non potete gustarvi le nuove puntate di Chi vuol essere milionario comodamente sul divano, niente paura. Potete seguire lo storico quiz anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

