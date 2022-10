Lo Stato Parallelo: il podcast di Gherardo Colombo su RaiPlay Sound

Il 17 marzo 1981 i giudici istruttori Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell’ambito di un’inchiesta sul presunto rapimento dell’uomo d’affari Michele Sindona, fecero perquisire la villa di Licio Gelli ad Arezzo – Villa Wanda – e una sua proprietà a Castiglion Fibocchi, dove venne trovata una lista di quasi mille iscritti alla loggia Massonica P2. Fu subito chiaro che la Loggia si era insinuata in tutti i centri nevralgici del potere: vi facevano parte parlamentari, ministri, generali dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza banchieri e giornalisti. Ne “Lo Stato Parallelo”, un podcast in 10 episodi rilasciato da RaiPlay Sound e prodotto da Frame – Festival della Comunicazione, Gherardo Colombo, protagonista di quegli anni di inchieste, ripercorre la storia di un oscuro puzzle politico, editoriale, finanziario e geopolitico e delle difficili indagini che di fatto scoperchiarono il “vaso di Pandora” di anni di misteri italiani.

Colombo e Turone condussero un’operazione senza precedenti, tra mille ostacoli e intimidazioni che portò poi all’istituzione della Commissione di Vigilanza presieduta da Tina Anselmi. Successivamente, il 25 gennaio 1982, una legge sancì lo scioglimento della Loggia P2 e l’illegalità della costituzione di associazioni segrete con analoghe finalità. Dopo quarant’ anni però, molte cose restano ancora nell’ombra.

La serie, anche attraverso le testimonianze di alcune persone chiave, ricostruisce quanto è successo e soprattutto quanto non è ancora stato raccontato sulla Loggia P2, svelando tutti gli aspetti più controversi di un sistema occulto che si era infiltrato subdolamente in tutte le istituzioni e non solo. Il percorso inquisitorio portò infatti, Gherardo Colombo e i suoi colleghi a scoprire come i tentacoli della P2 non conoscessero confini: la Loggia risultò in relazione non solo con le più importanti vicende di quegli anni, ma addirittura collegata a potenze straniere e connessa in qualche modo, anche allo stragismo nero e al terrorismo rosso italiano. “Lo Stato Parallelo”, nato da un’idea di Gherardo Colombo e Danco Singer, è prodotto da Frame – Festival della Comunicazione per RaiPlay Sound.