Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:25
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Immagine di copertina
Massimo Giletti. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso David Rossi, il manager Mps, la cui morte, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, non è suicidio ma omicidio. E allora è necessario chiedersi: chi lo ha ucciso? E perché? Se ne parla in studio con la figlia Carolina Orlandi, l’avvocato della famiglia Carmelo Miceli e il presidente della Commissione Gianluca Vinci. Come di consueto, Michele Santoro, interverrà sullo “stato delle cose” in Italia e nel mondo. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta mettendo a dura prova la politica internazionale e nazionale: cosa accadrà nelle prossime settimane?

Poi, il nuovo indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha parlato con Giletti: a oltre un anno dall’apertura della nuova indagine, teme un processo e ha paura di finire in carcere. Intanto, si combatte la guerra tra i consulenti sulla famosa cartella “militare” ritrovata sul pc di Alberto Stasi, contenente immagini pornografiche. Chiara Poggi l’ha vista la sera prima di essere uccisa? Risponderà in esclusiva il consulente informatico della difesa Stasi. E va avanti l’inchiesta sulla tragica storia del piccolo Domenico, morto a Napoli per un fallito trapianto di cuore. Sotto la lente soprattutto le fasi cruciali della catena di errori medici commessi. Ospiti la madre Patrizia, l’avvocato Francesco Petruzzi e il cronista de “Il Mattino” Giuseppe Crimaldi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata
TV / Top Gun: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata
TV / Top Gun: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 marzo 2026
TV / Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Guerrieri: il cast (attori e personaggi) della serie con Alessandro Gassmann
TV / Guerrieri: di cosa parla la serie (trama) con Alessandro Gassmann su Rai 1
TV / Guerrieri, la location della serie su Rai 1: dove è stata girata
TV / Guerrieri: quante puntate, durata e quando finisce la serie
Ricerca