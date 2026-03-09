Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso David Rossi, il manager Mps, la cui morte, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, non è suicidio ma omicidio. E allora è necessario chiedersi: chi lo ha ucciso? E perché? Se ne parla in studio con la figlia Carolina Orlandi, l’avvocato della famiglia Carmelo Miceli e il presidente della Commissione Gianluca Vinci. Come di consueto, Michele Santoro, interverrà sullo “stato delle cose” in Italia e nel mondo. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta mettendo a dura prova la politica internazionale e nazionale: cosa accadrà nelle prossime settimane?

Poi, il nuovo indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha parlato con Giletti: a oltre un anno dall’apertura della nuova indagine, teme un processo e ha paura di finire in carcere. Intanto, si combatte la guerra tra i consulenti sulla famosa cartella “militare” ritrovata sul pc di Alberto Stasi, contenente immagini pornografiche. Chiara Poggi l’ha vista la sera prima di essere uccisa? Risponderà in esclusiva il consulente informatico della difesa Stasi. E va avanti l’inchiesta sulla tragica storia del piccolo Domenico, morto a Napoli per un fallito trapianto di cuore. Sotto la lente soprattutto le fasi cruciali della catena di errori medici commessi. Ospiti la madre Patrizia, l’avvocato Francesco Petruzzi e il cronista de “Il Mattino” Giuseppe Crimaldi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 9 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.