Anticipazioni e ospiti

Vittorio Feltri commenterà il referendum, gli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza e la rottura fra Donald Trump ed Elon Musk. Seguirà un lungo approfondimento sul delitto di Garlasco. La Procura ha riaperto il caso dopo 18 anni con un unico indagato in concorso con ignoti: Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. La Procura sta finalmente facendo luce su elementi e documenti che in passato furono ritenuti irrilevanti. Tra questi le conversazioni intercettate tra Andrea Sempio e il padre, nel 2017, quando il giovane era stato indagato. Riascoltate e rilette oggi aprono importanti interrogativi che potrebbero condurre a scomode verità. Ci furono coperture o depistaggi nelle precedenti indagini? E poi alcune strane testimonianze in passato “dimenticate” oggi tornano al centro delle cronache: il testimone Marco Demontis Muschitta, che fu considerato inattendibile, all’epoca dei fatti raccontò di aver visto la cugina bionda di Chiara Poggi su una bicicletta vicino alla villetta dei Poggi con in mano un attrezzo da camino proprio la mattina del 13 agosto 2007. Perché dopo aver giurato sulla sua deposizione ritrattò tutto? Accadde qualcosa che gli fece “cambiare idea”?

Infine le piste alternative come quella che porta al Santuario della Bozzola (finita al centro di una inchiesta nel 2014): è qui che già dal 2006 si sarebbero tenuti festini a luci rosse. Chiara ne era a conoscenza e custodiva qualche segreto? E Sempio, insieme ai suoi amici, c’entra con questa storia? Anche i nuovi audio esclusivi che Paola Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, ha inviato negli ultimi mesi ad un amico, mettono in luce il ruolo delle due ragazze in questa storia.

A confrontarsi e discutere su questi temi gli avvocati dei due protagonisti Antonio De Rensis legale di Alberto Stasi condannato per il delitto con sentenza definitiva e Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. E poi il direttore di “Gente” Umberto Brindani e la giornalista Ilenia Petracalvina che fin dall’inizio ha seguito il caso Garlasco. In studio anche Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, che si sofferma sul profilo psicologico di Andrea Sempio, così come emerge da alcuni comportamenti, e delle due sorelle Cappa di cui racconta l’amico di Paola, e Francesco Chiesa Soprani: è proprio lui ad aver ricevuto le sue confidenze negli ultimi mesi sul caso Garlasco.

