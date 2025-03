Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 31 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Le politiche della premier Giorgia Meloni e il ruolo dell’Italia al tempo di Donald Trump alla Casa Bianca saranno il tema di apertura del nuovo appuntamento con il programma di Massimo Giletti. Argomenti sui quali si confronteranno Matteo Renzi e Italo Bocchino. La “rossa” Vladimir Luxuria e il “nero” Francesco Storace “duelleranno”, invece, su Prodi e i capelli tirati alla giornalista Lavinia Orefici (anche con l’ausilio di video esclusivi).

A quella che è stata definita “la nuova Tangentopoli” e che ha travolto la giunta del capoluogo lombardo, è invece dedicata l’inchiesta di Alessio Lasta: secondo la Procura ci sarebbe una sorta di “organizzazione parallela” a quella comunale che avrebbe autorizzato costruzioni non in regola in cambio di favori e consulenze da centinaia di migliaia di euro. Se ne parlerà con l’ex magistrato Antonio Di Pietro.

Spazio, inoltre, a un ulteriore approfondimento sulla “Gintoneria”, il locale milanese finito in un’indagine della Finanza per un presunto giro di droga e prostituzione e per la quale ora sono agli arresti domiciliari Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, e il suo socio in affari ed ex compagno Davide Lacerenza, costretto a chiudere la finestra del suo appartamento al piano rialzato per evitare contatti con l’esterno. In studio sarà ospite uno degli amici del suo “clan” che racconterà il dietro le quinte di quelle notti spericolate. E ancora, si tornerà sul business dei concerti del capo ultras milanista Luca Lucci (ora in carcere) e dei rapper che si sono esibiti in quelle seratte: tra loro Fedez, Emis Killa e Lazza. Chi pagava gli artisti e che rapporti avevano con la società della moglie di Lucci che organizzava questi eventi? In chiusura, poi, un nuovo, clamoroso, caso: quello di un agente sportivo non in regola e dal passato piuttosto “oscuro” che ha portato all’Inter un famoso calciatore.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 marzo 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.