27 ottobre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Chi c’è dietro l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci? Nella nuova puntata de “Lo Stato delle Cose” parlerà un collaboratore di giustizia che con le sue rivelazioni ha reso possibili importanti operazioni contro la ‘ndrangheta. Aldo Cazzullo interverrà sui principali eventi della settimana e il leader di Azione Carlo Calenda e il direttore del Tempo Tommaso Cerno, si confronteranno sull’attualità politica italiana. L’inchiesta sul delitto di Garlasco continua con nuovi colpi di scena: Andrea Sempio è stato convocato dalla consulente della Procura di Pavia. Sul corpo di Sempio sono state eseguite alcune misurazioni che saranno messe a confronto con le ferite rinvenute sul corpo di Chiara Poggi: si sta andando verso una “riscrittura” della dinamica del delitto? In studio il confronto tra Antonio De Rensis, avvocato del condannato Stasi e Armando Palmegiani il nuovo consulente dell’indagato Sempio. Infine, nuove rivelazioni sulla vicenda della società “Italo Belga” che gestisce gran parte della spiaggia di Mondello, in Sicilia: insieme al consigliere regionale Ismaele La Vardera, si cercherà anche questa volta di accendere la luce su una vicenda molto opaca.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
