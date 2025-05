Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 26 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro interverrà sulla sfida di Trump all’Europa e sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Il “faccia a faccia” vedrà protagonista il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio: al centro del confronto gli scenari internazionali, il governo di Giorgia Meloni e la politica delle opposizioni. Si tornerà sul caso del delitto di Garlasco che dopo 18 anni è stato riaperto. La nuova indagine vede come unico indagato per l’omicidio, in concorso con altre persone, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Ma chi è Andrea Sempio? E perché torna, per la seconda volta, al centro delle indagini? Molti gli interrogativi che attendono risposte. Anche il caso mediatico dei messaggi di una delle cugine di Chiara, Paola Cappa, sarà al centro del dibattito al quale prenderanno parte l’avvocato di Stasi, De Rensis, il direttore di “Gente” Umberto Brindani e Ilenia Petracalvina, inviata che per anni ha seguito le indagini. In esclusiva, parla anche un amico di Paola che negli ultimi mesi ha ricevuto centinaia di messaggi audio dalla ragazza proprio sul caso dell’omicidio di sua cugina Chiara. Infine, le ultime novità sulla “Gintoneria” di Davide Lacerenza, il locale degli eccessi milanesi che per anni ha ospitato facoltosi imprenditori, personaggi dello spettacolo e professionisti che sperperavano i loro soldi in pacchetti di escort, droga e champagne. La parabola di questo locale sarà raccontata con una persona che lo frequentava molto spesso e che conosce bene Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Wanna Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 26 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.