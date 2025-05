Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 19 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma condotto da Massimo Giletti ospita Michele Santoro per un faccia a faccia sulla attualità politica italiana e internazionale anche alla luce delle telefonate di Trump a Putin e a Zelensky. Il confronto politico vede protagonisti il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci: tra i temi affrontati il discusso evento Remigration Summit, il ruolo di Giorgia Meloni in Europa e il “lavoro povero” in Italia.

L’attualità si concentra su uno dei casi di cronaca nera più clamorosi della storia del nostro Paese: il delitto di Garlasco, riaperto dopo 18 anni alla luce di alcune novità che potrebbero rimettere tutto in discussione. Al centro dell’inchiesta, i messaggi che una delle cugine della vittima Chiara Poggi avrebbe inviato a un amico, messaggi che se risultassero veri potrebbero condurre a nuovi interrogativi sulla colpevolezza dell’unico condannato Alberto Stasi.

Continua anche l’inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata a San Siro. La ‘ndrangheta aveva messo un suo uomo, Antonio Bellocco, ai vertici della curva dell’Inter. La società lo sapeva? Il vicepresidente Zanetti ha ammesso di aver incontrato il rampollo di ‘ndrangheta una sola volta. Sarà così? L’intervista esclusiva ad un parente di Bellocco racconta il momento esatto in cui si sono conosciuti.

Partendo dalla “finestra” sulla Gintoneria di Davide Lacerenza prosegue il viaggio nelle folli notti milanesi a base di droga, champagne e escort. Questa volta le protagoniste sono le ragazze immagine, le “influencer” e le “creatrici di contenuti” di OnlyFans. Come funziona il loro lavoro e come riescono a guadagnare così tanti soldi? Ma soprattutto che rapporto c’è tra la loro attività e la movida milanese?

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.