Ultimo aggiornamento ore 17:43
TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità, internazionale e nazionale. E si accendono i riflettori su Crans Montana dove la tragedia delle famiglie delle giovani vittime si intreccia con le bugie dei gestori del locale, i mancati controlli dell’amministrazione comunale e gli errori della procura svizzera. Riprende l’inchiesta sul consorzio mafioso denominato Hydra: ‘Ndrangheta Camorra e Mafia all’indomani della sentenza che ha condannato a 500 anni di carcere gli imputati. Garlasco: una nuova consulenza della difesa della famiglia Poggi accerterebbe che Chiara, la notte prima di essere uccisa, avrebbe aperto sul pc di Alberto la cartella “militare” che conteneva numerose immagini pornografiche. In esclusiva un documento delicato che fa capire come i due fidanzati vivevano l’interesse per il porno all’interno della loro relazione. Caso Signorini: l’analisi di Paolo Mieli, firma prestigiosa del Corriere della Sera su un caso che continua a sollevare polemiche e a far discutere. Esiste davvero un sistema Signorini o c’è altro?

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca