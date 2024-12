Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

Nella puntata di oggi Giletti e il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio si confronteranno sulla guerra in Ucraina e sull’attualità politica italiana. Dibattito, poi, in studio con Bruno Vespa, Carlo Calenda, Alessandra Moretti, Mauro Mazza e Luca Boccoli sulla crisi di Stellantis e il futuro degli operai italiani, ma anche sulla morte del giovane Ramy che ha provocato forti tensioni nel quartiere Corvetto di Milano.

A seguire, per la prima volta in tv parla Paolo Aurelio Errante Parrino, condannato per associazione mafiosa e vicino alla famiglia di Matteo Messina Denaro. Per i pm di Milano, Errante sarebbe “l’ultimo Padrino” e punto di raccordo del presunto sistema mafioso lombardo che metterebbe insieme per fare affari le tre teste del mostro Mafia: Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra.

Si prosegue con l’inchiesta sull’Inca, patronato della Cgil, in particolare sulla sede di Zurigo dove molti pensionati sono stati truffati. Alcuni di loro stanno scrivendo alla redazione de “Lo Stato delle Cose”, come ha fatto un anziano siciliano, emigrato a lavorare per una vita in Svizzera e rimasto senza un franco di pensione: ora è tornato in Italia e vive di sussidi.

In chiusura, si torna su Sgarbi e i suoi quadri. Si cercano le copie delle opere che sarebbero state commissionate dall’ex sottosegretario: che fine fanno e come vengono utilizzate? La Venere pudica di Botticelli, i quadri del futurista Baldessari e infine Il seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio sono i protagonisti della puntata con Thomas Mackinson, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, e Samuele De Pietri di G Lab, laboratorio che negli ultimi anni ha realizzato le copie dei quadri di Sgarbi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.