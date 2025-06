Lo stalker della stanza accanto: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 21 giugno 2025, su Rai 2 alle ore 21.20 va in onda il film Lo stalker della stanza accanto, pellicola canadese del 2020 diretta da Anne De Léan. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Mel, una donna di mezz’età, è fidanzata con Ben e ha una splendida figlia, Brook. Niente sembrerebbe andare storto nella sua vita, almeno fino al giorno in cui vi è una rottura tra lei e Ben. Quando l’uomo si allontana da casa, Mel inizia ad essere vittima di strani fenomeni che mettono a dura prova la sua sanità mentale. Proprio per questo la donna inizia a domandarsi quanto conoscesse veramente il suo ormai ex compagno.

Lo stalker della stanza accanto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Jen Landon, Joshua Close, Tara Redmond van Rees, Steve Lund, Carolina Bartczak.

Streaming e tv

Dove vedere Lo stalker della stanza accanto in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione questa sera, 21 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.