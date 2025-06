Lo squalo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 21 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo squalo (Jaws), film del 1975 diretto da Steven Spielberg, basato sul romanzo omonimo del 1974 di Peter Benchley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella cittadina balneare dell’Isola di Amity (nel New England), una giovane donna lascia una festa notturna sulla spiaggia per fare una nuotata, ma mentre è in mare viene attaccata ferocemente e trascinata sott’acqua da qualcosa. I suoi resti mutilati vengono ritrovati sulla spiaggia la mattina successiva. Dopo che il medico legale ha concluso che potrebbe trattarsi di un attacco di squalo, il capo della polizia neoassunto Martin Brody vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco Larry Vaughn lo convince a riconsiderare la situazione, temendo che l’economia estiva della cittadina ne risentirà. Il medico legale, apparentemente sotto pressione, ora concorda con la teoria del sindaco secondo cui si è trattato di un incidente con l’elica di una barca. Brody accetta con riluttanza la loro conclusione.

Nello stesso giorno, un ragazzino e un cane vengono uccisi davanti a una spiaggia affollata, causando il panico tra la gente. La madre del bambino, disperata, mette una taglia di $ 3mila sullo squalo, provocando una frenetica caccia tra i pescatori dilettanti. Quint, il cacciatore di squali professionista del luogo, offre i suoi servizi per $ 10mila. Nel frattempo il biologo marino e ittiologo Matt Hooper, ingaggiato da Brody come consulente, esamina i resti mutilati della ragazza e conclude che è stata senza dubbio opera di uno squalo insolitamente grosso.

Dopo una confusa battuta di caccia collettiva, uno squalo tigre viene catturato da pescatori amatoriali e il sindaco dichiara le spiagge sicure. La madre del ragazzo, una volta appresa la notizia dell’uccisione dello squalo, affronta Brody e davanti a tutti lo incolpa per la morte del figlio. Hooper esprime dubbi sul fatto che lo squalo tigre sia responsabile degli attacchi e i suoi sospetti sono confermati quando, dopo averlo sventrato, non trova resti umani nella sua pancia. Hooper e Brody decidono di uscire di notte in motoscafo e trovano una barca semiaffondata mentre cercano tracce del vero squalo killer. Hooper rimuove un grosso dente di squalo dalla chiglia danneggiata, ma lo lascia cadere accidentalmente dopo aver scoperto il cadavere del pescatore Ben Gardner, proprietario dell’imbarcazione. Il giorno dopo, i due incontrano di nuovo il sindaco Vaughn, che respinge le affermazioni di Brody e Hooper secondo cui un grande squalo bianco sarebbe responsabile delle morti e si rifiuta nuovamente di chiudere le spiagge, consentendo solo una maggiore sorveglianza. Nel fine settimana del 4 luglio, i turisti affollano le spiagge. In seguito allo scherzo di due ragazzini che, con una pinna di legno, spaventano i bagnanti facendoli uscire precipitosamente dall’acqua, il vero squalo entra in un canale vicino, uccidendo un diportista e provocando uno shock al figlio di Brody, in quel momento in acqua con gli amici. Martin quindi convince Vaughn, tormentato dai sensi di colpa, ad assumere Quint.ù

Lo squalo: il cast

Abbiamo visto la trama de Lo squalo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roy Scheider: Martin Brody

Robert Shaw: Quint

Richard Dreyfuss: Matt Hooper

Lorraine Gary: Ellen Brody

Murray Hamilton: Larry Vaughn

Carl Gottlieb: Ben Meadows

Jeffrey Kramer: Leonard Hendricks

Susan Backlinie: Christine Watkins

Jonathan Filley: Tom Cassidy

Ted Grossman: vittima del canale

Chris Rebello: Michael Brody

Jay Mello: Sean Brody

Lee Fierro: signora Kintner

Jeffrey Voorhees: Alex Kintner

Craig Kingsbury: Ben Gardner

Robert Nevin: esaminatore medico

Peter Benchley: intervistatore

Streaming e tv

Dove vedere Lo squalo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.