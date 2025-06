Lo sposo indeciso: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Lo sposo indeciso è il film in onda su Rai 1 questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 21.30 in prima visione. Tra gli attori Gian Marco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Una divertente commedia per tutta la famiglia. Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di un matrimonio che segnerebbe l’unione di due mondi opposti, che vorrebbero congiungersi, nonostante le diversità. Peccato che proprio queste differenze li rendano incompatibili, tanto che più provano a unirsi e più si allontanano. Sarà colpa del fato o di qualcos’altro. Il professore Gianni Buridano (Gian Marco Tognazzi) è un filosofo, noto in tutto il mondo, e ora giunto di recente alla mezza età, s’innamora perdutamente di Samantha (Ilenia Pastorelli), la bella ragazza che lavora come donna delle pulizie nella stessa università dove lui insegna. Nonostante le differenza culturali e l’appartenenza a generazioni diverse, i due decidono di sposarsi e di farlo proprio in chiesa, sebbene l’intera carriera di Gianni sia stata segnata da un forte critica alla morale cattolica occidentale. Questo è solo uno dei tanti motivi che spingono il testimone di nozze, l’antropologo Edoardo Pignone, a provare a convincere il collega e amico a non sposarsi e soprattutto a non farlo con un rito religioso. Edoardo, però, non è l’unico in disaccordo con queste nozze, infatti c’è un’altra persona, che forse per invidia, ha deciso di rivolgersi alla Maga Cecilia (Claudia Gerini) per far sì che i due aspiranti sposini vengano colpiti da una maledizione. Forse è proprio per questo o soltanto per l’ansia che lo sposo, non appena arriva in chiesa, deve recarsi urgentemente in bagno, ma questa piccola sosta si rivelerà essere più lunga del previsto…

Lo sposo indeciso: cast

Tanti gli attori amati dal pubblico nel cast de Lo sposo indeciso, tra cui Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e Francesco Pannofino.

Streaming e tv

Dove vedere Lo sposo indeciso in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 18 giugno 2025, alle ore 21.30 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.