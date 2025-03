Lo show dei record 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Lo show dei record 2025? Torna lo storico programma dedicato ai Guinness World Record condotto da Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2025. Non si sa ancora con precisione quante puntate sono previste. Lo scorso anno sono state 12, per l’edizione più lunga di sempre. In generale sono circa una decina. Appuntamento ogni mercoledì a partire dal 5 marzo 2025, alle ore 21.25 su Canale 5. Ecco la programmazione (potrebbe subire modifiche).

Prima puntata: 5 marzo 2025

Seconda puntata: 12 marzo 2025

Terza puntata: 19 marzo 2025

Quarta puntata: 26 marzo 2025

Quinta puntata: 2 aprile 2025

Sesta puntata: 9 aprile 2025

Settima puntata: 16 aprile 2025

Ottava puntata: 23 aprile 2025

Nona puntata: 30 aprile 2025

Decima puntata: 7 maggio 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de Lo show dei record 2025? Appuntamento dalle ore 21.30 fino a 00.40. Dunque tre ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Lo show dei record 2025 in diretta tv e in streaming? Il programma con Gerry Scotti andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.