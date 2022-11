Lo chiamavano Trinità: trama, cast e curiosità del film con Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4

Questa sera, sabato 12 novembre 2022, alle ore 21.25 su Rete 4 va in onda il film Lo chiamavano Trinità, storica pellicola con Bud Spencer e Terence Hill. Il film del 1970 diretto da E.B. Clucher appartiene al genere western all’italiana, un classico intramontabile che Rete 4 storicamente ritrasmette spesso. Ma qual è la trama, il cast e le curiosità di Lo chiamavano Trinità? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Siamo nel Far West e il pistolero Trinità, pigro ma dal cuore d’oro e molto abile con la pistola, girovaga nel deserto sdraiato su un travois trainato dal suo cavallo. Arriva ad una locanda, dove si scontra con due cacciatori di taglie. Il suo viaggio prosegue e arriva al villaggio dove incontra suo fratello, Bambino, un delinquente e ladro di cavalli diventato sceriffo.

Lo chiamavano Trinità: il cast

Oltre ai protagonisti Bud Spencer e Terence Hill sono tanti gli attori che prendono parte al film. Vediamo insieme tutto il cast:

Terence Hill: Trinità

Bud Spencer: Bambino

Farley Granger: maggiore Harriman

Remo Capitani: Mezcal

Steffen Zacharias: Jonathan Swift

Dan Sturkie: Tobia

Gisela Hahn: Sarah

Elena Pedemonte: Giuditta

Luciano Rossi: il Timido

Ezio Marano: Faina

Ugo Sasso: Lo sceriffo zoppo

Michele Cimarosa: Messicano alcolizzato

Luigi Bonos: Oste

Antonio Monselesan: Bounty killer

Dominic Barto: Mortimer

Curiosità

Uno dei film più amati con Bud Spencer e Terence Hill cela tantissime curiosità: ad esempio, sapevate che Trinità e Bambino avrebbero avuto volti differenti? Ad esempio all’epoca optarono per Franco Nero come Trinità, che però rifiutò. Il film fu un successo non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Ad omaggiare questo film è stato Quentin Tarantino, che ha sempre amato i lavori del cinema italiano e di Sergio Leone e ha voluto rendere omaggio a questa pellicola nel suo Django Unchained, dove compare tra l’altro Franco Nero. Sapevate che il film è stato girato tutto nel Lazio? E poi avete presente il lettino di legno dove si sdraia Trinità per farsi portare dal cavallo? Esiste davvero e si chiama Treggia.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il film? Lo chiamavano trinità va in onda sabato 12 novembre 2022 alle ore 21:25 su Rete 4. Il canale è disponibile al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire il film in streaming può farlo su MediasetPlay.