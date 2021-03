Lo chiamavano Bulldozer: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo chiamavano Bulldozer, film del 1978, di produzione italo tedesca diretto da Michele Lupo, con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bulldozer è un ex giocatore di football americano ritiratosi improvvisamente e datosi alla vita errabonda in barca. Costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore, speronato da un sommergibile, incontra i militari del sergente Kempfer nella vicina base USA di Camp Darby (chiamato nel film Camp Durban) dediti al bullismo con i giovani locali. I contendenti non perdono occasione per affrontarsi tra risse e scherzacci. Bulldozer si inserisce nella disputa suo malgrado, sfidando lo stesso Kempfer a braccio di ferro e battendolo miseramente. La forza e lo smacco attirano su di lui le simpatie dei ragazzi accrescendo la rabbia del sottufficiale, memore di una scommessa perduta anni prima proprio a causa dell’ex giocatore. La ripicca va avanti impedendo la fornitura del pezzo di ricambio (un polverizzatore Thompson) per il motore della barca, disponibile soltanto presso i magazzini del comando statunitense e Kempfer, allenatore della sua squadra di football, sfida i ragazzi ad un’improbabile partita, con tanto di premio in palio.

Lo chiamavano Bulldozer: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lo chiamavano Bulldozer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Bulldozer

Raimund Harmstorf: Sergente Kempfer

Ottaviano Dell’Acqua: Gerry

Nando Paone: Ghigo

Enzo Santaniello: Tojo

Marco Stefanelli: Tony

Giovanni Vettorazzo: Spitz

René Kolldehoff: Colonnello

Joe Bugner: Alberto Sarticoli

Gigi Reder: Curatolo

Streaming e tv

Dove vedere Lo chiamavano Bulldozer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 13 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Captain Phillips – Attacco in mare aperto: la storia vera raccontata nel film C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata Pets – Vita da animali: tutto quello che c’è da sapere