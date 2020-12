Live Non è la D’Urso 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il programma oggi, 20 dicembre

Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. In studio come sempre i personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca, che si racconteranno e si confronteranno in diretta. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma dove vedere Live Non è la d’Urso in diretta tv e in streaming? Scopriamolo insieme.

In tv

Live Non è la D’Urso va in onda oggi, domenica 20 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21,20. La rete ammiraglia Mediaset è visibile in chiaro per tutto al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche in HD al canale 505. Sul satellite è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky, al canale 105 del decoder.

Live Non è la D’Urso streaming e on demand

Per chi non fosse a casa, nessun problema. Potete seguire la nuova edizione della trasmissione di Barbara D’Urso in diretta streaming grazie alla piattaforma MediasetPlay, disponibile gratuitamente su pc, smartphone, tablet e smart tv. Inoltre, sempre con Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento le puntate di Non è la D’Urso grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per la stagione 2020-2021 di Live – Non è la D’Urso? Un numero esatto al momento non è stato annunciato. Nel 2019-2020 sono andate in onda 36 puntate. Quest’anno il numero non dovrebbe essere tanto diverso.

