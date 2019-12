Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera 2 dicembre 2019

Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Mercedesz ed Eva Henger, Ivana Trump, Rossano Rubicondi

Molti gli ospiti, come di consueto, di Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso ogni lunedì in prima serata. Oggi, 2 dicembre 2019, in studio si alternano vari personaggi del mondo dello spettacolo, del gossip e della musica.

Dopo gli ottimi ascolti della prima edizione, grazie soprattutto al traino del caso Prati, il programma è tornato in onda riproponendo gli elementi che ne hanno determinato il successo.

La trasmissione prevede una grande interazione tra il pubblico da casa e i personaggi presenti in trasmissione. Grazie al Live sentiment, infatti, gli spettatori possono scegliere il proprio preferito dando il “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Un altro altro degli elementi caratteristici sono le sfere di Live: alcuni degli ospiti si confrontano con cinque sfere, al cui interno si trovano dei personaggi pronti a dibattere sul tema. Le sfere rosse hanno idee contrarie a quelle dell’ospite, quelle verdi sono favorevoli. Si scatena così l’uno contro tutti. Ma quali sono gli ospiti di questa sera, lunedì 2 dicembre 2019? Di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Saranno tantissimi gli ospiti della puntata di stasera, lunedì 2 dicembre 2019. In primis Ivana Trump e Rossano Rubicondi contro le cinque “agguerritissime” sfere.

Poi ancora Mercedesz ed Eva Henger nuovamente sotto i riflettori: a distanza di sette giorni sull’incredibile rivelazione sulla reale identità del suo padre biologico, gli strascichi polemici della madre via social e l’ospitata a Domenica Live, la ventottenne romana si confronta con sua madre, che non ha gradito la scelta di rivelare pubblicamente di non essere la figlia di Riccardo Schicchi. Ci sarà una testimonianza choc che potrebbe sparigliare le carte.

Wanna Marchi e Lele Mora tornano a sedersi sul divano del programma di Canale 5 per confrontarsi, insieme, con le sfere. È giusto che i vip che sono stati in carcere e hanno pagato il conto con la giustizia abbiano una seconda possibilità? Questa sera la risposta.

Appuntamento dunque stasera 25 novembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.