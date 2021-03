Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 7 marzo

Questa sera, 7 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 25esima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 25esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 7 marzo 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Aveva promesso una puntata “shock”, e forse lo sarà davvero: dopo le polemiche sul Tweet del segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti, dedicato proprio al programma di Canale5, sarà Zingaretti l’ospite di Barbara D’urso di questa sera, a soli tre giorni dalle dimissioni che hanno sconvolto il partito.

Ma le sorprese non sono finite qui: ospite di Live – Non è La D’Urso anche Matteo Salvini leader della Lega ora al governo con Mario Draghi premier, alle prese con la situazione pandemica che complica le strategie del governo. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 7 marzo 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

