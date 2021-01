Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 31 gennaio

Questa sera, 31 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la diciottesima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 18esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 31 gennaio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

La prossima puntata di Live di Barbara d’Urso sarà davvero ricca di ospiti. Innanzitutto ci sarà Walter Zenga, che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha incontrato suo figlio Andrea all’interno della casa. I due hanno avuto modo di confrontarsi dopo anni che non si rivolgevano la parola. L’incontro, particolarmente emozionante, può quindi essere il punto di partenza per Barbara per parlare con l’ex giocatore dell’Inter. L’allenatore affronterà le cinque temutissime sfere di Live. In apertura spazio anche agli aggiornamenti sul Coronavirus. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 31 gennaio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

