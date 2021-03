Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni dell’ultima puntata di stasera, 28 marzo

Questa sera, 28 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 28esima e ultima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 28 marzo 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Nella puntata di stasera, l’ultima di questa stagione, come sempre, le pagine di attualità, gli aggiornamenti sulla situazione legata alla pandemia di Coronavirus, l’angolo delle ormai celebri d’Ursinterviste, gli scoop e tanti ospiti. In studio ci sarà Gabriella Corona, la madre di Fabrizio Corona che nelle ultime settimane è tornato sui titoli di giornali e telegiornali, quando ha ricevuto la notizia che sarebbe dovuto tornare in carcere. La madre parlerà di questa esperienza e di cosa sta provando il figlio, che adesso sta facendo uno sciopero della fame da qualche giorno.

Tra gli ospiti, secondo le anticipazione di Live Non è la d’Urso, ci sarà anche Al Bano, dopo la sua esperienza a The Voice Senior, sarà intervistato da Barbara D’Urso. A Live – Non è la D’Urso ci sarà Regan Gascoigne, il figlio di Paul Gascoigne che in questi giorni è in Honduras come concorrente dell’isola dei famosi. Parlerà del rapporto col padre, e della sua reazione quando qualche anno fa annunciò di essere bisessuale in un annuncio in televisione. Tornerà in studio Nicolò Zenga dopo la reunion con il padre Walter. Paola Caruso presenterà al pubblico il suo nuovo ragazzo mentre Simona Izzo sarà ospite per la prima volta insieme al figlio Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 28 marzo 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

