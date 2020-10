Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 25 ottobre

Settima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda domenica 25 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella, a partire da Morgan, che sarà in studio per parlare della proposta di candidatura a Sindaco di Milano. Rita dalla Chiesa sarà la protagonista dello spazio del Drive-In dove vedrà il film della sua vita con immagini inedite. Gina Lollobrigida torna al centro dell’attenzione per il suo discusso matrimonio. Un altro tema che sarà affrontato toccherà i VIP che in questo periodo così complicato si ritrovano senza soldi. Inoltre un famoso misterioso sarà protagonista dello scontro con le temutissime cinque sfere. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 25 ottobre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

Potrebbero interessarti L’Allieva 3: anticipazioni, trama e cast della quarta puntata, stasera 25 ottobre L’Allieva 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata L’Allieva 3: cosa è successo nella terza puntata, riassunto