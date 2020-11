Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 22 novembre

Nona puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda oggi, domenica 22 novembre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella, come sempre. In studio vedremo Paolo Mengoli che ha disconosciuto sua figlia e farà delle rivelazioni scottanti su Canale 5. Un altro ospite della serata è Michela Morellato, la quale sostiene di essere stata molestata da Amedeo Goria che è stato ospite dalla D’Urso la scorsa settimana. Ospite ormai quasi fisso è anche Paola Caruso, che parlerà del suo rapporto conflittuale con la madre biologica, ritrovata proprio grazie al programma della D’Urso: secondo la Caruso, la donna vorrebbe da lei soltanto denaro. In più, questa sarà una puntata speciale per Samantha De Grenet, poiché sarà dedicata al suo 50esimo compleanno. Spazio anche al Grande Fratello Vip questa sera, perché vedremo Massimiliamo Morra, ultimo eliminato, che sarà presente in studio con la fidanzata Dalila Mucedero. Ci sarà anche Paolo Brosio. Spazio anche alla cronaca con il caso Genovese.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 22 novembre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

