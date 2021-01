Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 17 gennaio

Sedicesima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della sedicesima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 17 gennaio 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

La prima parte del programma quasi sicuramente parlerà delle nuove misure in vigore da oggi e legate alla pandemia da Coronavirus. In studio si parlerà delle zone rosse, gialle e arancioni e delle polemiche nate dalla decisione di classificare nuovamente rossa la Lombardia.

Questa sera nella sedicesima puntata di Live Non è la D’Urso sarà ospite Sandra Milo che presenterà ufficialmente il suo nuovo fidanzato, un uomo più giovane di lei. E’ la prima volta che la donna racconterà della sua storia d’amore e del rapporto con l’amato e ha scelto il salotto di Barbara d’Urso per farlo.

Spazio ovviamente agli argomenti legati al Grande Fratello Vip. Ci sarà un incontro tra Guenda Goria e Filippo Nardi, dopo la squalifica del concorrente per le frasi pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta che tanto hanno fatto discutere nelle scorse settimane. Con loro ci sarà anche Amedeo Goria, padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 17 gennaio 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

