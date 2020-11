Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 15 novembre

Nona puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda oggi, domenica 15 novembre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera tantissimi ospiti da Barbarella. Ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, ex componenti dei Pooh che parleranno di Stefano d’Orazio, il batterista scomparso una settimana fa a causa del Covid-19 e a cui Barbara d’Urso era molto legata. Poi Jessica Notaro che racconterà della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita. L’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip Paolo Brosio affronterà le cinque sfere e si ricongiungerà alla presunta fidanzata di 22 anni Maria Laura De Vitis. Infine, il confronto tra Guenda Goria e l’ormai ex fidanzato Telemaco. Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 15 novembre 2020 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

