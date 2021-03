Live Non è la d’Urso 2021: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 14 marzo

Questa sera, 14 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la 26esima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione della domenica sera condotta da Barbara d’Urso. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della 26esima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 14 marzo 2021, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Nella puntata di stasera, sfruttando l’ondata di interesse generata dall’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, trasmessa in Italia sa TV8, in studio ci sarà il fratellastro di lei. Si tratta di Thomas Markle Jr che è già stato invitato in passato, durante il periodo del matrimonio della coppia reale. Stasera avrà sicuramente da dire qualcosa sulla sorellastra, con la quale non ha alcun rapporto, e sulle sue dichiarazioni nell’intervista citata.

Nella puntata di stasera ci saranno anche Rita Rusic, Alba Parietti (che nel pomeriggio sarà anche a Domenica Live con il figlio). Poi si tenterà di animare la serata con Guenda Goria e Francesco Baccini dopo lo scontro di settimana scorsa. E infine tornerà anche Walter Zenga, indiscusso protagonista nell’ultimo ciclo di puntate del programma.

Questo e tanto altro a Live Non è la D’Urso, che vi aspetta questa sera – domenica 14 marzo 2021 – dalle ore 21,25 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, il finale di stagione Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 marzo 2021 Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 marzo