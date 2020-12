Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 13 dicembre

Quattordicesima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della quattordicesima puntata di Live Non è la D’Urso 2020, in onda oggi, domenica 13 dicembre 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera nella quattordicesima puntata di Live Non è la D’Urso si parlerà nuovamente del caso Genovese, con nuove indiscrezioni e testimonianze sul caso di cronaca che ha occupato le prime pagine dei quotidiani. Saranno presenti in studio Francesco Oppini, che recentemente ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. In studio, con lui, ci saranno anche i genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Inoltre da Barbara D’Urso tornano anche Paolo Brosio con la giovane fidanzata. Verrà ascoltato un audio importante nella loro storia. Tra i temi in scaletta, anche il Coronavirus con gli ultimi aggiornamenti, probabilmente sul nodo dei viaggi e spostamenti, e la morte di Diego Armando Maradona.

