L’ispettore Coliandro 8: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 10 luglio

Questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in replica la seconda puntata de L’Ispettore Coliandro 8, l’ottava stagione della serie diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli. La serie è già stata trasmessa nel 2021. Sono previste in tutto quattro puntate. Ecco le anticipazioni di quella di oggi.

Anticipazioni: la trama

Coliandro si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini di Thea Zahra, una reporter maltese che sta segretamente investigando su un traffico internazionale di cittadinanze, che permettono di aggirare le sanzioni e di favorire il mercato nero. Braccata da due improbabili killer new age e vegani, l’inedita coppia di investigatori riesce a uscire illesa dai vari pericoli e a sgominare i colpevoli, anche grazie all’aiuto del Cinno, hacker informatico e vecchia conoscenza di Coliandro.

L’ispettore Coliandro 8: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ma qual è il cast? Insieme a Giampaolo Morelli, troviamo anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid).

Streaming e tv

Dove vedere L’ispettore Coliandro in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) alle ore 21,20 il mercoledì sera. Si tratta della replica dell’ottava stagione. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.