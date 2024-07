L’ispettore Coliandro 8: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 3 luglio

Questa sera, 3 luglio 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in replica la prima puntata de L’Ispettore Coliandro 8, l’ottava stagione della serie diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli. La serie è già stata trasmessa nel 2021. Sono previste in tutto quattro puntate. Ecco le anticipazioni di quella di oggi.

Anticipazioni

Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza riuscirci. Insieme ad Aurora, la figlia di De Zan, Coliandro dà inizio alle proprie personali indagini, che lo porteranno a scoprire la vera identità del mandante: un superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come “Il Fantasma”.

L’ispettore Coliandro 8: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Insieme a Giampaolo Morelli, troviamo anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid).

Streaming e tv

Dove vedere L’ispettore Coliandro in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) alle ore 21,20 il mercoledì sera. Si tratta della replica dell’ottava stagione. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.