L’Isola di Pietro 3, le anticipazioni della quinta puntata in onda venerdì 15 novembre

L’Isola di Pietro 3 è arrivato alla sua quinta puntata. Dopo quella mandata in onda l’8 novembre, Gianni Morandi dà appuntamento ai fan della serie a venerdì 15 novembre.

Non temete: il pediatra Pietro Sereni non ne ha ancora abbastanza della prima serata di Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Isola di Pietro 3

La terza stagione è composta da dodici episodi: siamo alla quinta, quindi quasi la metà delle puntate è andata già in onda. Cosa aspettarsi dalla prossima puntata?

Cosa succede nella quinta puntata de L’Isola di Pietro 3? Vediamo le anticipazioni.

Cosa succede nella quinta puntata di venerdì 15 novembre

Nella quinta puntata de L’isola di Pietro 3, che va in onda venerdì 15 novembre 2019, vedremo Leonardo in pericolo. Secondo le anticipazioni, Caterina ha preso la decisione di lasciare il paese con lui ma finirà per cambiare idea. Forse il volere della madre ha ancora una certa influenza sulla ragazza o semplicemente ha capito da sola che non serve scappare per risolvere i problemi.

Fatto sta che emergerà un nuovo dettaglio che darà un aiuto alla pista da seguire sulla scomparsa di Chiara.

Nella quinta puntata si continuerà a indagare sulla scomparsa di Irene Manca e le ricerche, dal ritmo serrato, vogliono arrivare a catturare il responsabile del rapimento di Anna. Un ruolo chiave in questa faccenda sarà dato a Diego.

L’isola di Pietro 3, dove vedere in tv e in streaming la nuova stagione

L’Isola di Pietro anticipazioni – Ma dove vedere L’Isola di Pietro 3? La serie tv, giunta alla terza stagione, viene mandata in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 18 ottobre 2019, ore 21:25. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, che potete trovare anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti anche tramite smartphone, pc e tablet.

Ma c’è di più. Chi non può seguire in diretta la fiction può recuperare gli episodi andati già in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

Chi è interessato a seguire L’Isola di Pietro sui social può trovare l’account ufficiale su Instagram.