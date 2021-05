L’Isola dei Famosi 2021 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché l’Isola dei Famosi 2021 stasera – giovedì 6 maggio 2021 – non va in onda su Canale 5? Mediaset ha deciso di attuare un cambio di programmazione per il reality di Ilary Blasi. Da maggio infatti il programma non andrà più in onda il giovedì sera, ma il venerdì prendendo il posto che dello show di Pio e Amedeo, Felicissima sera. Confermato, invece, l’appuntamento del lunedì sera. I motivi di questo cambiamento? In primis gli ascolti non proprio esaltanti che il reality show sta ottenendo ogni giovedì sera. Inoltre il giovedì Ilary Blasi è costretta a registrare il programma con qualche ora di anticipo per lasciare spazio a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Ma vediamo insieme la programmazione dell’Isola dei Famosi 2021:

Prima puntata: lunedì 15 marzo 2021

Seconda puntata: giovedì 18 marzo 2021

Terza puntata: lunedì 22 marzo 2021

Quarta puntata: giovedì 25 marzo 2021

Quinta puntata: lunedì 29 marzo 2021

Sesta puntata: giovedì 1 aprile 2021

Settima puntata: lunedì 5 aprile 2021

Ottava puntata: lunedì 12 aprile

Nona puntata: giovedì 15 aprile 2021

Decima puntata: lunedì 19 aprile 2021

Undicesima puntata: giovedì 22 aprile 2021

Dodicesima puntata: lunedì 26 aprile 2021

Tredicesima puntata: giovedì 29 aprile 2021

Quattordicesima puntata: lunedì 3 maggio 2021

Quindicesima puntata: venerdì 7 maggio 2021

Sedicesima puntata: lunedì 10 maggio 2021

Diciassettesima puntata: venerdì 14 maggio 2021

Diciottesima puntata: lunedì 17 maggio 2021

Diciannovesima puntata: venerdì 21 maggio 2021

Ventesima puntata: lunedì 24 maggio 2021

Ventunesima puntata: venerdì 28 maggio 2021

Ventiduesima puntata: lunedì 31 maggio 2021

Durata

Abbiamo visto perché stasera non va in onda l’Isola dei Famosi 2021, ma quando dura (la durata) ogni singola puntata? Le puntate in onda il lunedì e il venerdì del reality show avranno una durata di circa 3 ore e 30 minuti: inizio alle ore 21,20-21,30; fine alle ore 1 della notte.