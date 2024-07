L’innocente: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 18 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’innocente (L’innocent), film del 2022 scritto, diretto e interpretato da Louis Garrel con Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant e Jean-Claude Pautot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In quel di Lione, Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dà pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie. L’ultimo della lista è l’ex-rapinatore Michel, il quale appena uscito di prigione apre un negozio di fiori assieme a Sylvie. Abel però è convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Preoccupato per la madre, si mette a pedinarlo coinvolgendo un’amica, Clémence.

L’innocente: il cast

Abbiamo visto la trama de L’innocente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Louis Garrel: Abel Lefranc

Roschdy Zem: Michel Ferrand

Anouk Grinberg: Sylvie Lefranc

Noémie Merlant: Clémence Genievre

Jean-Claude Pautot: Jean-Paul

Streaming e tv

Dove vedere L’innocente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.