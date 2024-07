Linea Verde Illumina: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi su Rai 1, 6 luglio

Due grandi campioni alla scoperta del Veneto, regione protagonista della quinta puntata di Linea Verde Illumina, in onda su Rai 1 oggi, sabato 6 luglio alle 11:25. Andrea Lucchetta, capitano della leggendaria nazionale di pallavolo della “generazione di fenomeni”, accompagnerà il conduttore Francesco Gasparri per le strade e le bellezze di Treviso. Piazza dei Signori con la vicina Loggia dei cavalieri, salotto buono della città, gli antichi mulini e le sponde del fiume Sile: ecco alcune delle tappe storico, culturali e sportive, come il tiro alla fune e l’antico gioco delle spaciare, che verranno mostrate in tv.

A Bassano del Grappa, invece, l’incontro con Gabriella Dorio, la “biondina dell’atletica italiana”, oro nei 1500 metri alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 per raccontare Piazza Garibaldi, palazzo Sturm e il famoso ponte degli alpini. Un viaggio all’insegna dello sport, dell’attività all’aria aperta e del movimento come fonte di benessere fisico e psicologico. Nella puntata spazio anche a due temi importanti con Daria Luppino: l’allenamento mentale con il “signore degli anelli” Jury Chechi e l’alimentazione e il benessere con il “barone” Andrea Lo Cicero.