Linea nemica – 5 Days of War: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Linea nemica – 5 Days of War, film del 2011 diretto da Renny Harlin che si sviluppa intorno al conflitto russo-georgiano del 2008. Ma qual è la trama? Il trailer? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

2007. Durante la guerra in Iraq un contingente georgiano delle forze di coalizione recupera il giornalista statunitense Thomas Anders da un attacco terroristico, non riuscendo però a salvare la sua collega. Un anno dopo Anders si reca in Ossezia su consiglio di un amico, che sospetta un’escalation delle relazioni tra la Georgia e la Russia. Anders e il cameramen Sebastian Ganz iniziano a coprire gli eventi e durante i festeggiamenti di un matrimonio vengono coinvolti in un attacco aereo. Durante il trasporto in ospedale di alcuni feriti incontrano una ragazza georgiana di nome Tatia, la quale si offre di accompagnarli nella missione di documentare la guerra e le atrocità dei gruppi paramilitari russi sulla popolazione civile. I loro servizi vengono però ignorati dalle reti televisive, impegnate nel coprire le olimpiadi di Pechino dello stesso anno e non sostengono il gruppo. Il film termina con una serie di testimonianze di cittadini georgiani che hanno perso un membro della famiglia durante il conflitto o che hanno perso la casa, nonostante le promesse russe di abbandonare il territorio. Di seguito il trailer del film Linea nemica – 5 Days of War:

Linea nemica – 5 Days of War: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Linea nemica – 5 Days of War, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rupert Friend: Thomas Ander

Andy García: Pres. Mikheil Saakashvili

Emmanuelle Chriqui: Tatia Meddevi

Heather Graham: Miriam Eisner

Richard Coyle: Sebastian Ganz

Val Kilmer: l’Olandese

Rade Šerbedžija: Col. Alexandr Demidov

Streaming e tv

Dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 ottobre 2020 – alle ore 21,15 sulla tv satellitare (quindi a pagamento) Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma (per abbonati Sky) SkyGo.

