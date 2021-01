Chi è Linda Mauri, la recluta de La Caserma

Chi è Linda Mauri, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? La ragazza ha 22 anni ed è una studentessa universitaria di Nova Milanese, piccola località in provincia di Monza. Oltre allo studio ha intrapreso anche un’attività da modella. Linda si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. È molto corteggiata e proprio per questo fatica a creare legami con altre donne. Vuole intraprendere questa esperienza per tenere testa alle reclute uomini.

Nel video di presentazione Linda Mauri ha precisato che nella sua vita ha una forte passione per lo sport, più precisamente per l’acrobatica aerea e per la pole dance. Linda ha dichiarato che queste attività le permettono di avere maggiore carica e adora praticarle. Per quanto concerne invece la sua formazione, si sa che dopo aver conquistato il diploma di maturità, ha deciso di approfondire le sue conoscenze iscrivendosi all’Università. Linda Mauri è molto attiva sui social, in particolare Instagram dove – prima dell’inizio de La Caserma – conta circa 17 mila followers.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Linda Mauri, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome congome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

