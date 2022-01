Life on the line: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Life on the line, film del 2015 diretto da David Hackl con John Travolta, Kate Bosworth, Devon Sawa, Gil Bellows, Julie Benz, Ryan Robbins e tanti altri attori americani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di addetti alla manutenzione elettrica si occupa del pericoloso lavoro di fissare la rete dell’elettricità. Ma verranno minacciati da una terribile tempesta. Tra di loro c’è Beau che, sentendosi in colpa per la morte del fratello, fa di tutto per crescere la nipote orfana Bailey ma sono destinati a scontrarsi quando il compagno della ragazza si unisce al gruppo di elettricisti. Su di loro incombe una violentissima tempesta.

Life on the line: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Life on the line, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: Beau Ginner

Kate Bosworth: Bailey Ginner

Devon Sawa: Duncan

Gil Bellows: Pok’Cop

Julie Benz: Carline

Ryan Robbins: Eugenio

Ty Olsson: Danny Ginner

Sharon Stone: madre di Duncan

Reese Alexander: Russell

Emilie Ullerup: Becky

Stuart Stone: cacciatore

Matt Bellefleur: Ron

Lydia Styslinger: Elly

Christian Michael Cooper: Dillon

Sidney Grigg: giovane Bailey Ginner

Jim Shield: Norma

Louis Ferreira: signor Fontaine

Angelina Lyubomirova: Alicia

Dean Wray: George

Edwin Perez: Jorge

Elan Ross Gibson: cuoco

Derek Hamilton: Raymond

Toby Levins: Phil

Milo Shandel: Travis

Streaming e tv

Dove vedere Life on the line in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 15 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.