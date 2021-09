Life in a Year – Un anno ancora: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film Life in a Year – Un anno ancora, pellicola del 2020 diretta da Mitja Okorn, con Cara Delevingne e Jaden Smith in un teen drama con Cuba Gooding Jr. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Life in a year – Un anno ancora?Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Il film racconta la storia di Daryn (Jaden Smith), un ragazzo di 17 anni che si ritrova alla sua giovane età a fare i conti con una situazione molto drammatica. La sua ragazza, Isabelle (Cara Delevingne), è gravemente malata e prossima alla morte. Daryn, quindi, si prefigge di dedicarsi totalmente a lei per farle vivere un indimenticabile ultimo anno di vita.

Life in a Year – Un anno ancora: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Life in a Year? Si tratta di una pellicola drammatico-sentimentale del 2020 con protagonisti Cara Delevingne, Jaden Smith, Chris D’Elia, Nia Long, Cuba Gooding Jr., RZA, Samantha Helt, JT Neal, Michael Boisvert, Leah Doz, Chuey Martinez, Leanne Poirier Greenfield, Stony Blyden e Marty Adams. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Cara Delevingne: Isabelle

Jaden Smith: Daryn

Chris D’Elia: Phil

Nia Long: Catherine

Cuba Gooding Jr.: Xavier

RZA: Ron

Samantha Helt: Fan girl

JT Neal: Sammy

Michael Boisvert: buttafuori

Leah Doz: infermiera

Chuey Martinez: se stesso

Leanne Poirier Greenfield: medico

Stony Blyden: Kiran

Marty Adams: responsabile di una latteria

Streaming e tv

Dove vedere Life in a Year – Un anno ancora in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky), alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.