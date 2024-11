Libera: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 26 novembre 2024, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Libera, la nuova serie con Lunetta Savino. In tutto sono previste quattro puntate. Un avvincente legal drama che seguirà le avventura di una coppia inedita, una giudice e un criminale che uniranno le forze per scoprire l’assassino della figlia di lei. Vediamo insieme la trama, il cast e le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio della seconda puntata, Libera e Pietro sono sulle tracce di Vanni Rosani, proprietario dello Yacht Club nel quale Bianca lavorava la sera in cui è morta e suo possibile assassino. Lo costringono a parlare, ottenendo nuove informazioni. Nella seconda puntata, la morte di Bianca effettivamente è stata un omicidio. Qualcuno ha costretto Vanni a metterle una pasticca nel bicchiere quella sera. Ma prima che possa fare il nome del mandante in tribunale, Vanni viene trovato morto al porto di Trieste.

Libera: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Libera? La serie vede come protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari. Nata nel febbraio 1963, anno dell’approvazione in Italia della legge che ha permesso alle donne di entrare in magistratura, Libera Orlando (Lunetta Savino) proviene da una famiglia modesta del Sud e si conquista uno spazio nel mondo della magistratura. Diventata un’incorruttibile e grintosa giudice del tribunale di Trieste, sul lavoro coglie il lato umano dei casi in aula, mentre nel privato mantiene rapporti cordiali con l’ex marito Davide, vicequestore di polizia, e ha un ottimo rapporto con la nipote Clara.

Nella fiction diretta da Gianluca Mazzella c’è anche Pietro Zanon (Matteo Martari). Cresciuto nella periferia triestina, ha perso la madre quando era adolescente e ha un rapporto conflittuale con il padre, che si è risposato. Ha scontato diversi anni in carcere, ma dietro l’apparenza da duro si nasconde molto di più. Nel cast della fiction scritta da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini c’è anche il brillante e affascinante magistrato Ettore Rizzo (Gioele Dix), molto amato dalle donne ma piuttosto allergico alle storie durature. Solo in Libera intravede una compagna ideale, ma la giudice non intende cedere. Il vicequestore Davide Moresco (Claudio Bigagli), ex marito di Libera, è invece un uomo di famiglia. Nonno di Clara, rivede nella nipote la figlia perduta e ha con lei un rapporto pieno di dolorose contraddizioni. Libera sceglie di non condividere con lui le indagini sulla morte di Bianca, perché sa che non approverebbe.

Aldo Ferrero (Roberto Citran) è il Presidente della Sezione Penale, nonché il nemico giurato di Libera in Tribunale. Isabella Orlando (Monica Dugo) è la zia di Clara. La cinquantenne veterinaria e single vive nell’appartamento accanto a quello della sorella Libera ed è un vulcano, sempre presente nella vita di nonna e nipote. Studentessa del Liceo Scientifico, Clara (Daisy Pieropan) è una ragazza energica e studiosa. Cresciuta con la nonna Libera, e circondata dall’amore della zia Isa e del nonno Davide, fa di rado domande sulla madre Bianca e sul padre del quale nessuno conosce il nome.