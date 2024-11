A che ora inizia Libera: l’orario d’inizio della serie. Durata, quando finisce

A che ora inizia Libera, la nuova serie di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino, in onda dal 19 novembre 2024? La serie va in onda in quattro puntate in prima serata dalle ore 21.30, in prima visione, subito dopo Affari tuoi. La durata è di circa due ore a episodio, fino alle 23.30. Appuntamento ogni martedì. L’ultima puntata è prevista per il 10 dicembre.

Trama

La serie è ambientata a Trieste. Una città che ben rappresenta la dualità in cui si dibatte la protagonista dal momento in cui si mette sulle tracce dell’uomo che ritiene colpevole della morte di sua figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima, e si scopre disposta a collaborare con un pregiudicato pur di scoprire la verità. Libera porta avanti una doppia vita, per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote, e si consegna al paradosso di dividersi tra un’indagine che la spinge ad agire ai limiti della legge e il suo essere una magistrata incorruttibile. Clara, la nipote quattordicenne, è tutto ciò che le resta della figlia Bianca. Ed è anche per amor suo che Libera vuole smascherare l’assassino di sua figlia. Disposta a tutto pur di raggiungere il suo scopo, entra in contatto con un pregiudicato, Pietro, che attraverso rivelazioni inaspettate e dolorose, capovolge la ricostruzione che Libera aveva fatto sui motivi della morte di Bianca. Grazie ai dettagli forniti da Pietro, capisce che c’è un mistero molto più grande da scoprire.

Diversi sia nell’età che nei modi di essere, Libera e Pietro formano una coppia investigativa improbabile ma efficiente, legata dal patto di non rivelare a Clara il loro sodalizio, se non quando avranno scoperto la verità. Costretta ad agire di nascosto, la protagonista mente a molti, a cominciare da Davide, vicequestore e suo ex marito, per passare a sua sorella Isabella e per finire con i colleghi del Tribunale, primo fra tutti Ettore Rizzo, bello e magnetico, che ha iniziato a corteggiarla. In tribunale Libera continua a fare il suo mestiere di giudice, poi sveste la toga e si getta nelle indagini insieme a Pietro, passando dal tribunale ai bassifondi di Trieste, fino a sfiorare il limite della legalità pur di placare l’ossessione che la divora da anni e scoprire cosa accadde veramente a sua figlia.