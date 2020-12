Lezioni di volo, il testo di Wrongonyou, finalista di Sanremo Giovani

Wrongonyou è uno de finalisti di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Wrongonyou partecipa con il brano Lezioni di volo. Ecco il testo della canzone:

Piccole cose che succedono

Sto pensando a te ed esce il tuo nome sul telefono (dove sei?)

Ho cinque sensi che lo chiedono

Se non sei con me non funzionano come devono

Hai gli occhi neri

Quando sono tristi piove giorni interi

Voleremo da fermi per stare meglio

Toccami le mani che mi sveglio

Come quel film, mai finito, in albergo

Io con te gioco allo scoperto

Se un giorno dimenticherai

Spero solo che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Resto nei miei spazi personali

Hai cambiato tutto, una carezza uno tsunami

Intreccio le tue braccia come rami

Se un giorno dimenticherai

Spero solo che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Riflettori sul nostro concerto

E non vogliamo niente di diverso

Dove sei?

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Chi è Wrongonyou, finalista di Sanremo Giovani

Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, è uno dei cantanti di AmaSanremo, la semifinale di Sanremo Giovani, in onda da giovedì 29 ottobre su Rai 1. Romano, classe 1990, ha da sempre una grande passione per la musica. Tra i suoi miti Jack Frusciante e Justin Vernon. Inizia a scrivere i suoi primi testi nel 2013, pubblicando i suoi brani sulla piattaforma Soundcloud. Viene notato da un professore della Sound Technology dell’università di Oxford che gli chiede di registrare alcune canzoni proprio nella prestigiosa università.

