Lezioni di persiano racconta una storia vera? Le informazioni sul film in onda su Rai 1

Lezioni di persiano racconta una storia vera? Molti telespettatori stasera, 26 gennaio 2022, se lo stanno chiedendo vedendo il film trasmesso dalle ore 21,20 su Rai 1. La risposta non è né sì né no. Il film si basa su un racconto scritto da Wolfgang Kohlhaase, intitolato Erfindung einer Sprache, ovvero invenzione di una lingua. Ma esistono centinaia di storie simili che raccontano come le persone riescono a salvarsi usando acume e intelligenza. Lezioni di persiano potrebbe quindi rappresentare una summa di quelle storie. Un amico raccontò a Kohlhaase una storia simile alcuni anni dopo la guerra, che però era simile solo sotto certi aspetti. L’adattamento di Kohlhaase presenta dettagli completamente diversi. Ci sono storie che sono accomunate da un’unica cosa, ovvero dal fatto che sono storie di follia, precisamente perché occorrono coraggio, fortuna, rapidità di pensiero e l’aiuto di altre persone per riuscire a sfuggire alla persecuzione instancabile dei nazisti e dei loro sostenitori.

Cast

Abbiamo visto se Lezioni di persiano è basato o meno su una storia vera, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: