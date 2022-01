Lezioni di persiano: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Lezioni di persiano, film del 2019 per la regia di Vadim Perelman con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie Benesch e Alexander Beyer. Il film ha una durata di 127 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Catturato dai nazisti, Gilles riesce a salvarsi da un’esecuzione spacciandosi per persiano grazie ad un libro che possiede, appena scambiato con un altro ebreo con un panino. Il giovane viene quindi mandato in un campo di prigionia, dove viene preso sotto protezione da un ufficiale tedesco che vuole imparare il persiano per potersi trasferire a Teheran dopo la guerra. Comincerà per lui una difficile lotta per la sopravvivenza, in cui cercherà di convincere i suoi carcerieri di stargli insegnando la lingua, utilizzando parole in realtà inventate.

Lezioni di persiano: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lezioni di persiano, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nahuel Pérez Biscayart: Gilles

Lars Eidinger: Klaus Koch

Jonas Nay: Max

David Schütter: Paul

Alexander Beyer: comandante

Andreas Hofer: Von Dewitz

Leonie Benesch: Elsa

Luisa-Céline Gaffron: Jana

Nico Ehrenteit: Eugenio Krupp

Nico Ehrenteit: Oberstrumführer Krupp

Giuseppe Schillaci (attore): Marco Rossi

Antonin Chalon: Jacob Rossi

Marcus Calvin: investigatore americano

Mehdi Rahimi Silvioli: Nathan

Maximilian Anthony: soldato americano

Streaming e tv

Dove vedere Lezioni di persiano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.