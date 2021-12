L’età dell’innocenza: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda L’età dell’innocenza, film del 1993 diretto da Martin Scorsese. È tratto dall’omonimo romanzo del 1920 di Edith Wharton, vincitore del Premio Pulitzer nel 1921. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1870 a New York il ricco avvocato gentiluomo Newland Archer ha in programma di sposare May Welland, bella e aristocratica ma fatua e superficiale. All’improvviso arriva a New York la cugina di May, la sofisticata quanto affascinante contessa Ellen Olenska. La donna è tornata a New York dopo un disastroso matrimonio e sta tentando di divorziare dal marito che la maltratta, un conte polacco che l’ha segregata dalla vita sociale. All’inizio la contessa Olenska è ostracizzata dalla società e si diffondono voci malvagie, ma la famiglia di May sta coraggiosamente accanto alla contessa che viene gradualmente accettata dalla più raffinata delle vecchie famiglie di New York. La contessa viene snobbata in una festa sociale organizzata dalla sua famiglia, ma con l’aiuto di Archer è in grado di tornare in un evento ospitato dal ricco Van der Luydens. Lì fa la conoscenza di uno dei finanzieri affermati di New York, Julius Beaufort, che ha la reputazione di affari rischiosi e abitudini dissipate, il quale comincia a flirtare apertamente con la contessa sia in pubblico che in privato. Archer a sua volta inizia ad apprezzare le idee non convenzionali della contessa sulla società di New York e diventa sempre più disilluso per la sua nuova fidanzata May. Dopo che la contessa ha annunciato l’intenzione di divorziare dal marito, Archer si sente costretto ad agire per conto della famiglia e persuadere la contessa a rimanere sposata ma si rende anche conto di essersi inconsapevolmente innamorato della contessa, bruscamente il giorno successivo decide di partire per riunirsi con May e i suoi genitori, che sono in Florida in vacanza. Archer chiede quindi a May di accorciare il loro fidanzamento, ma May diventa sospettosa e gli chiede se la sua fretta di sposarsi è motivata dalla paura di sposare la persona sbagliata…

L’età dell’innocenza: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’età dell’innocenza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Day-Lewis: Newland Archer

Michelle Pfeiffer: Ellen Olenska

Winona Ryder: May Welland

Geraldine Chaplin: Sig.ra Welland

Michael Gough: Henry van der Luyden

Richard E. Grant: Larry Lefferts

Mary Beth Hurt: Regina Beaufort

Robert Sean Leonard: Ted Archer

Norman Lloyd: Sig. Letterblair

Miriam Margolyes: Sig.ra Mingott

Alec McCowen: Sillerton Jackson

Siân Phillips: Sig.ra Archer

Jonathan Pryce: Rivière

Alexis Smith: Louisa van der Luyden

Stuart Wilson: Julius Beaufort

Streaming e tv

Dove vedere L’età dell’innocenza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.