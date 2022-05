L’Eredità – Una sera insieme: lo speciale in onda su Rai 1. Anticipazioni e ospiti con Flavio Insinna

Questa sera, sabato 21 maggio 2022, su Rai 1 in prima serata va in onda uno speciale de L’Eredità, dal titolo Una sera insieme. Il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, torna su Rai 1 con una nuova prima serata all’insegna della beneficienza. Di seguito le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti di questa sera con L’Eredità – Una sera insieme.

Anticipazioni e ospiti

Sono sette i concorrenti speciali, appartenenti del mondo della televisione e della musica, Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza.

Ospiti della serata e protagonisti dell’imperdibile scossa Loretta Goggi e Christian De Sica. Uno show di prima serata pieno di sorprese e colpi di scena che vanno ad unirsi agli ingredienti che quotidianamente contribuiscono a rendere il programma un appuntamento fisso per tanti italiani. Una puntata speciale ricca di giochi avvincenti, fra cui, naturalmente, l’irrinunciabile Ghigliottina. Un’occasione per proporre al pubblico di Rai 1 una serata fatta di sorrisi e di emozioni, ma anche una testimonianza di sostegno.

Streaming e tv

Dove vedere L’Eredità – Una sera insieme in diretta tv e live streaming? Lo speciale, come detto, va in onda in chiaro – gratis – questa sera, 21 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.