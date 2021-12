L’Eredità non va in onda: ecco perché, il motivo

Perché oggi – martedì 7 dicembre 2021 – L’Eredità non va in onda su Rai 1 al solito orario? La motivazione è nella scelta della Rai di mandare in onda in diretta dalla Scala di Milano la Prima della Scala 2021. Per questo motivo il game show condotto da Flavio Insinna, come già accaduto lo scorso anno, non andrà in onda oggi, ma – tranquilli – tornerà già domani, 8 dicembre, al consueto orario. Ma vediamo la programmazione di Rai 1 per pomeriggio e serata di oggi, 7 dicembre 2021:

Ore 14: Oggi è un altro giorno

Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore

Ore 16,45: Tg1

Ore 16,55: Tg1 Economia

Ore 17: Che tempo fa

Ore 17,05: Oggi è un altro giorno – Aspettando la serata inaugurale del Teatro Alla Scala

Ore 17,45: Macbeth – Prima della Scala 2021

Ore 19,40: Tg1

Ore 19,54: Macbeth – Prima della Scala 2021

Ore 21,50: La concessione del telefono – C’era una volta Vigata

La prima della scala

Abbiamo visto perché L’eredità oggi non va in onda, ma cosa sappiamo sulla Prima alla Scala che nel pomeriggio verrà trasmessa su Rai 1? In scena Macbeth, dramma lirico in quattro atti. Libretto di Francesco Maria Piave; Musica di Giuseppe Verdi; Direttore Riccardo Chailly; Regia Teatrale di Davide Livermore. Alla conduzione dell’evento tv Milly Carlucci, Bruno Vespa e Stefania Battistini. Qual è la trama? Macbeth è un generale dell’esercito reale scozzese che, di ritorno da una battaglia con il compagno di armi Banco, riceve una profezia da tre streghe: egli diventerà re di Scozia, e Banco sarà capostipite di una dinastia di sovrani. Lady Macbeth, consorte del generale nonché donna spietata e ambiziosa, convince il marito a uccidere il re di Scozia, per prenderne subito il posto, e anche il figlio di Banco, Fleanzio, per impedire il compimento della seconda parte della profezia. Fleanzio riesce a fuggire, mentre Banco perde la vita per mano dei sicari. Ma il destino di Macbeth viene nuovamente segnato da un nuovo macabro verdetto…